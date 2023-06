Famiglie, aziende e associazioni distrutte dall'alluvione: tante raccolte fondi online per 'rimettersi in piedi'

Più di trenta campagne attive e centinaia di migliaia di euro già inviati da tanti donatori sulla piattaforma GoFundMe per le popolazioni colpite dall'alluvione di maggio nel ravennate. Passano i giorni e i cittadini provano a riallacciare i fili con la quotidianità, sperando di aver superato le fasi più acute dell'emergenza. E intanto si delinea il quadro dei danni per chi, in poche ore, ha visto la propria vita stravolta.

Da Conselice a Fornace Zarattini, passando per Lugo, Faenza e tanti altri centri ravennati. Persone che hanno perso tutto e chiedono una mano per ripartire anche attraverso queste raccolte. Quando non sono i diretti interessati a farlo, si mobilitano amici, parenti o conoscenti per inserire le richieste d'aiuto sul portale. Uno strumento utile per ottenere un sostegno rapido, avendo meno passaggi burocratici. GoFoundMe è un portale in grado di controllare la veridicità delle richieste pubblicate e, scrive sulla propria home, restituisce al donatore la somma se l'importo inserito non dovesse finire dove previsto.

In provincia di Ravenna, Faenza è la città con più campagne attive, con dodici raccolte avviate. Tante le storie difficili, tra cui quella di Daniele ed Elisa, che insieme alle foto della devastazione, pubblicano anche una loro immagine. Sono pieni di fango, probabilmente dopo una giornata passata a spalare. Ma sorridono, nonostante tutto. E poi c'è Sebastiano, il pasticcere che ha subito danni per 300mila euro e ancora l'asilo nido, la palestra, la squadra di basket, il museo "Carlo Zauli". Anche la Protezione civile ha visto inondata e compromessa la propria sede e dovrà rottamare due mezzi, con danni per 60mila euro.

Ad Alfonsine chiede sostegno l'azienda agricola specializzata in allevamenti di anatre mute e oche, che ha perso molti animali. A Lugo si cercano fondi per il teatro "Rossini", mentre a Bagnacavallo sono attive quattro donazioni, tra cui quella di Sofia e Alessandro, che gestiscono il laghetto "Meeple Lake", quasi cancellato dall'alluvione. Anche Ravenna ha quattro donazioni attive. Fra queste ci sono le campagne dell'associazione "Romagna Ti AiutiAmo" e quella di una grossa azienda del territorio. Entrambe cercano di raccogliere più fondi possibile da destinare direttamente alle famiglie e alla comunità. Per agevolare i potenziali donatori, GoFoundMe ha aperto una pagina dedicata alle popolazioni alluvionate della Romagna, raggiungibile a questo link. Un invito per permettere a chiunque, come può, di dare il proprio sostegno anche a distanza.