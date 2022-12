Doni per chi si trova in difficoltà: a Cervia parte la raccolta delle "Scatole di Natale"

Dal 6 al 19 dicembre presso la Sala Malva Nord di Cervia, in via dei Papaveri 43, si terrà la raccolta “Scatole di Natale per la Comunità”, un’iniziativa a tema natalizio dedicata alla solidarietà verso gli altri. Negli orari di apertura della Sala, sarà infatti possibile donare una o più scatole (purché sia indicato sopra la fascia di età a cui si rivolge), che dovranno essere riempite con 5 oggetti con le seguenti caratteristiche: una cosa calda, un prodotto di bellezza, un passatempo, una cosa golosa ed un biglietto gentile.

L’iniziativa vuole replicare il successo degli ultimi due anni, sempre con l’obiettivo di devolvere quanto donato ad entità della società cervese da sempre vicine ai più deboli. I pacchi saranno infatti redistribuiti ad iniziative di solidarietà rivolte all’assistenza ed al contrasto alla povertà, tematica più che mai attuale e verso cui il Comune di Cervia ha mostrato una sensibilità sempre maggiore, ricevendo una risposta considerevole dalla cittadinanza, privilegiando la realtà dell’Emporio Solidale, consolidata sul territorio. Gli orari di apertura della Sala Malva Nord in cui effettuare le consegne dei doni sono i seguenti: lunedì dalle 18.00 alle 20.00; martedì dalle 16.00 alle 19.00; mercoledì dalle 15 alle 20, giovedì dalle 9 alle 13 e venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Negli stessi orari si può contattare la Sala al 3425211536.

L’assessore Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Una iniziativa di solidarietà per le persone che hanno più bisogno e che soprattutto in questo periodo di festività è importante fargli sentire l’attenzione e la vicinanza della comunità. Cervia ancora una volta è sensibile ai disagi e alle necessità, mostrando di essere vicina alle persono più deboli e fragili”.