Choc a Ravenna: donna raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco

Choc a Ravenna nella prima serata di domenica. Una donna è stata colpita da alcuni colpi di arma da fuoco sulla Statale Adriatica all'altezza della Cava Manzona vecchia, tra Savio e Fosso Ghiaia. In base alle prime informazioni la donna, delle quali non sono ancora note le generalità, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena.

In base alle prime informazioni, la donna sarebbe stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco. Ignoto, al momento, come siano partiti i colpi. Sul posto i Carabinieri con la scientifica per le indagini del caso. La zona è la stessa in cui ci fu l'omicidio di un metronotte alcuni anni fa.

Foto Massimo Argnani