Donna accoltellata in un negozio di piazza Baracca: titolare arrestato per tentato omicidio

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio l'uomo che la scorsa notte ha accoltellato una donna all'interno di un negozio di frutta e verdura di piazza Baracca. Si tratta del titolare dello stesso negozio, un 43enne originario del Bangladesh. L'uomo, attualmente in carcere, è stato interrogato dal pubblico ministero di turno e ha dato la sua versione dei fatti. All'origine del violento episodio, avvenuto intorno a mezzanotte, potrebbe esserci stata una discussione legata a ragioni economiche, ma è ancora tutto da confermare.

La vittima, una 37enne algerina residente a Ravenna, è stata colpita con diverse coltellate in varie parti del corpo, in particolare ha ricevuto un grave fendente a un occhio. La ferita è stata portata d'urgenza all'ospedale di Ravenna in condizioni critiche, dove attualmente si trova in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. Il negozio, nel frattempo, è stato posto sotto sequestro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, allertati da alcuni passanti, per fare luce sulla vicenda. La zona di piazza Baracca negli ultimi anni è divenuta teatro di diversi episodi violenti, che hanno portato all'emanazione di ordinanze specifiche per cercare di rafforzare la sicurezza. Solo qualche mese fa, dopo un violento litigio in piazza Baracca, a poca distanza (in via Cura) si consumò l'omicidio del 47enne Christian Battaglia.