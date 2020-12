Attraversa sui binari e sbatte contro il treno: donna in ospedale

Attimi di paura nella stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima venerdì pomeriggio. Intorno alle 15.20 una 57enne ravennate si trovava nella stazione in attesa del treno per Ravenna. Quando si è accorta di avere sbagliato binario, poichè il suo treno era arrivato al binario due invece che all'uno, ha deciso di attraversare direttamente sui binari, probabilmente per non rischiare di perderlo.

La donna ha quindi attraversato, ma nel farlo è inciampata sui sassi, andando a sbattere la testa contro il treno fermo al binario e cadendo rovinosamente a terra, riportando un trauma cranico. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che hanno trasportato la ferita, stordita ma cosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia ferroviaria, sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima.

Foto Massimo Argnani