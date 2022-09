Donna ritrovata ferita da diversi colpi di coltello: è in gravi condizioni

Una donna è stata soccorsa, trovata con diverse ferite causate da un coltello, nella mattina di domenica a Cervia. Dalle prime informazioni emerge che la vittima, una 35enne, sia stata attinta dai fendenti di un'arma bianca. E' accaduto intorno alle 9,30 in centro storico, non lontano dalla caserma dei carabinieri. La 35enne è stata portata con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. In corso i primi atti di indagine da parte dei carabinieri, che propendono per possibile atto di autolesionismo. Sono in corso ulteriori accertamenti investigativi.