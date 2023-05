“Ho scoperto di essere incinta martedì: il giorno dopo mi sono calata dalla finestra su un gommone. E’ stata la notte peggiore della mia vita”. Inizia così uno dei numerosissimi racconti dell’alluvione nel faentino. Storie che in modo differente hanno vissuto tanti cittadini, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni a causa della fiumana che una settimana fa ha allagato gran parte della città.

La 33enne, con un bimbo in fasce e uno ancora in grembo, racconta quegli attimi concitati con grande lucidità: “L’acqua si è alzata velocemente, è arrivata al piano terra, poi al primo piano. Io abito al secondo, ho preso la carrozzina e sono fuggita al quarto piano del palazzo dove vivo. Poi sono scoppiata a piangere”. Alla mattina quindi la fuga con il gommone, non quello dei soccorsi ma di un privato cittadino. “Un mio vicino di casa aveva portato a casa sua un canotto, c’era un signore con la canoa che remava poco distante: lo abbiamo chiamato e gli abbiamo chiesto di tenere fermo il canotto, ci siamo saliti sopra e siamo andati via”.

Ricordi indelebili a cui si sono aggiunte, in seguito, le scene di devastazione, del fango e dei cumuli di macerie e rifiuti da smaltire ancora oggi presenti nel centro storico. Situazioni non diverse da quelle che si sono verificate nelle prime campagne. Reda, Corleto e Prada nel faentino per esempio, dove c’è stato chi mercoledì sera è stato recuperato in elicottero.

“Avevamo tutto il piano terra sommerso - racconta un altro giovane -. Ci siamo rifugiati al secondo piano e nell’appartamento c’era l’acqua potabile, perché il condotto arriva direttamente da Ridracoli, ma non l’elettricità”. Un nucleo familiare di quattro persone per cui si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei dell’esercito: “Ci hanno portato all’aeroporto di Forlì, poi siamo stati trasferiti in una scuola dove ci hanno messo a disposizione le brandine. Il giorno dopo con un pullman messo a disposizione dal comune di Faenza siamo tornati in città e siamo andati da mia sorella, la cui abitazione per fortuna non è stata interessata dall’alluvione”.

A casa la famiglia è riuscita a rientrare solo nella giornata di sabato, quando l’acqua ha lasciato il posto a fango e melma. “C’è ancora molto da fare, adesso siamo a buon punto, abbiamo sgombrato tutto ciò che è stato distrutto anche grazie all’aiuto di tante persone che nel fine settimana sono passate da lì. Complessivamente abbiamo subìto tantissimi danni, anche nell’azienda agricola di famiglia”.