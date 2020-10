Investita mentre attraversa sulle strisce: donna in condizioni gravissime

Grave incidente nella mattinata di lunedì a Fusignano. Poco dopo le 9, in via Fornace, una 44enne residente in zona stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, all'improvviso, è stata investita da un 77enne di Alfonsine che viaggiava su una Fiat Punto da San Savino verso il centro di Fusignano. L'automobilista si era "allargato" nella corsia opposta perchè la sua corsia era impegnata da un camion dello spurgo, posto però dopo le strisce pedonali, per cui la sua visuale era completamente sgombra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno intubato la ferita - incosciente dopo essere stata sbalzata sull'asfalto - e l'hanno trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna, che ha chiuso il tratto di strada interessato dall'incidente per permettere soccorsi e rilievi di legge.