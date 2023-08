Donna investita mentre attraversa sulle strisce davanti al supermercato: è grave

È avvenuto questa mattina, in contemporanea all'incidente di via Trieste - che ha coinvolto una moto, uno scooter e una spazzatrice stradale -, un secondo sinistro lungo viale Galilei. Un 59enne stava viaggiando in sella a uno scooter su viale Galilei dalla Ravegnana verso la Romea quando, poco dopo lo svincolo per il supermercato Conad, ha investito una donna di 82 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali provenendo dal supermercato verso la pista ciclabile.

L'anziana, nell'impatto, è rovinata a terra riportando vari traumi. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, con la quale la ferita è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Lo scooterista è stato invece portato all'ospedale di Ravenna per traumi di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito il traffico a senso unico alternato nel tratto di via Galilei interessato dall'incidente.