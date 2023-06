Scoppia un incendio nel condominio nella notte: donna muore dentro al suo appartamento

C'è una vittima nell'incendio che questa notte è scoppiato all'interno di un'abitazione al civico 31 di via Santucci, nel quartiere Nullo Baldini. L'allarme è scattato alle 2.30 per un rogo dentro l'appartamento, situato all'ultimo piano di un condominio. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con autoscala e botte, con alcune squadre partite dall'incendio di Mezzano, che hanno fatto evacuare i vari appartamenti all'interno della palazzina.

Una volta portati tutti i condomini all'aperto, si sono resi conto che all'appello mancavano due persone: un uomo residente al penultimo piano e l'inquilina dell'appartamento situato al sesto. L'uomo è stato poi trovato e portato in salvo, ma quando i pompieri hanno aperto la porta dell'abitazione della donna - quella da cui era partito l'incendio - hanno trovato il corpo della 63enne senza vita vicino all'ingresso.

Sul posto si sono portati anche i soccorsi del 118 con due ambulanza e auto medica, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. L'intervento dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme è durato diverse ore, le cause dell'incendio al momento sono ancora in fase d'accertamento. Presenti anche le volanti della Polizia di Stato.