Si accascia sulla spiaggia mentre cammina a riva: inutili i tentativi di rianimazione

Si è accasciata in spiaggia ed è morta. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, sul tratto di costa davanti a uno stabilimento balneare di Milano Marittima poco lontano dal canalino. L'anziana stava passeggiando sul bagnasciuga, quando è stata vista dai bagnanti crollare a terra esanime.

Il personale della Cooperativa bagnini di Cervia è subito intervenuto in soccorso iniziando le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medica. I tentativi di rianimare la donna sono durati a lungo, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Per i rilievi del caso era presente anche la Capitaneria di Porto.