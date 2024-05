Picchia la compagna e la abbandona in strada: lei sparisce dopo le cure in ospedale

Dopo i soccorsi è sparita nel nulla, forse per paura della reazione del compagno a un'eventuale denuncia. È quanto successo a una 35enne ravennate che domenica scorsa, durante una gita nel Cesenate, sarebbe stata picchiata con violenza dal proprio compagno, che l'avrebbe poi abbandonata in strada a Verghereto.

La donna, come riporta il Corriere Romagna in edicola martedì, è stata soccorsa da alcuni passanti e portata in ospedale, dove si sarebbe sfogata riferendo di essere vittima da tempo degli abusi del compagno violento. Dopo essere stata medicata - ha ricevuto una prognosi di 15 giorni -, però, la ravennate è sparita nel nulla, senza sporgere denuncia alle forze dell'ordine.