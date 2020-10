Aggredita e picchiata: uomo in fuga nei campi, scattano le ricerche

Un'aggressione violenta che ha fatto subito scattare il "codice rosso", che rafforza la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. E' quanto successo sabato mattina, poco prima delle 11, in una piccola proprietà agricola di via Staggi, nel tratto che va da via Canale Molinetto verso Porto Fuori. Al 112 è infatti arrivata una telefonata che spiegava come una donna fosse stata vittima di violenze da parte di un uomo.

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Ravenna, che hanno trovato la donna, una 36enne italiana, reduce dalle violenze appena subite da parte di un uomo, un 30enne serbo, che alla vista dei militari è scappato velocemente nei campi limitrofi. La donna è stata subito soccorsa da Carabineri e 118 ed è stata portata per le cure del caso in ospedale, dove le sono stati trovati addosso diversi ematomi causati probabilmente da un corpo contundente, forse un bastone o un manganello. La vittima, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Contemporaneamente sono partite le ricerche dell'aggressore, diramate a tutte le forze dell'ordine. Sul posto si è portato anche il nucleo investigativo operativo e un elicottero dei Carabinieri, che ha iniziato a sorvolare la zona in cerca dell'uomo. Del caso è stata informata la pm di turno, Silvia Ziniti, che ha subito fatto partire il protocollo di "codice rosso".

Foto Massimo Argnani