Sostegno alle donne vittime di violenza: corso gratuito per nuove volontarie di Linea Rosa

L’Associazione Linea Rosa, con la collaborazione del Comune di Cervia, organizza un corso gratuito per nuove volontarie, allo scopo di formare donne volontarie, che siano in grado di comprendere il fenomeno della violenza di genere, la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza, che permetterà loro di sostenere donne vittime di violenza e di approfondire il tema del maltrattamento e dell’abuso anche sui minori. Il corso è rivolto a tutte le donne di maggiore età residenti a Cervia e sarà articolato in 8 incontri teorici, dalle 20,30 alle 22,30 a partire da giovedì 14 marzo, al termine dei quali, le volontarie che avranno partecipato ad almeno 6 degli 8 appuntamenti, potranno accedere alla seconda fase del percorso formativo, che prevede un tirocinio pratico presso le sedi dell’associazione.

Durante gli incontri verranno trattati numerosi argomenti, fra i quali le tipologie della violenza, il disturbo post traumatico da stress, le conseguenze della violenza, la metodologia del centro antiviolenza e le case rifugio, il ciclo della violenza e le normative in tema di violenza di genere. Al termine del corso verrà organizzata una serata per la consegna degli attestati alle volontarie che abbiano partecipato ad almeno l’80% delle ore formative (6 incontri). Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo una mail con i propri dati a corsovolontariecervia@linearosa.it entro venerdì 8 marzo 2024.