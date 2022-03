Dopo 117mila vaccini chiude l'hub vaccinale di Lugo, il sindaco: "Ma non dobbiamo abbassare la guardia"

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli venerdì mattina si è recato in visita all'hub vaccinale di Lugo nell'ultimo giorno di attività. Ranalli ha ringraziato il personale impegnato in questi mesi all'hub vaccinale del centro sociale "Il Tondo", dove fino a oggi sono state 117mila le somministrazioni di vaccino anticovid. La vaccinazione prosegue da lunedì 21 marzo nel padiglione C dell'Ospedale di Lugo.

"Un grande grazie ai medici, agli infermieri, ai volontari e al centro sociale - ha detto il primo cittadino - Il vostro è stato un esempio di grande dedizione che è andata ben oltre il lavoro. Vaccinarsi è stata la scelta giusta. La vaccinazione prosegue ora negli spazi del padiglione C dell'Ospedale Lugo. Stiamo uscendo dalla pandemia ma non dobbiamo abbassare la guardia. Mentre stiamo uscendo dalla pandemia e il Governo ha fissato le date nelle quali cesseranno le restrizioni, non dimentichiamo quello che è accaduto in questi due anni che hanno cambiato la nostra vita". Le bandiere del Comune venerdì sono state esposte a mezz'asta in occasione della Giornata nazionale delle vittime del Covid.