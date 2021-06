Dopo 18 anni di vacanze nella città del sale aprono l'enoteca 'Cervia' in Baviera

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha premiato gli 'Amici di Cervia' Barbara e Martin Hirsch, che da diciotto anni con la famiglia vengono in vacanza nella città del sale e alloggiano all’Hotel Loretta. I signori Hirsch vivono a Neustadt in Baviera (Germania), dove dal 2014 hanno aperto un’enoteca col nome “Cervia”, grazie al profondo affetto che nutrono per la città romagnola. Nell’enoteca oltre ai vini si possono degustare e acquistare i migliori prodotti dell’enogastronomia dell’Emilia-Romagna, e non manca ovviamente il sale dolce cervese.