Dopo 3 giorni ancora focolai accesi nell'incendio sul Monte Battaglia

In via di miglioramento, dopo ben tre giorni, l'incendio boschivo scoppiato domenica pomeriggio a Casola Valsenio, sul Monte Battaglia. Mercoledì mattina, fanno sapere i Vigili del fuoco impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento, sembra che la situazione sia migliorata. Non è più previsto l'intervento aereo, mentre è arrivato da Piacenza il nucleo Gos (Gruppo operativo speciale) con le macchine movimento-terra per aprire un varco nel canalone, dove sono rimasti dei modesti focolai. L'intenzione dovrebbe essere quella di spegnere gli ultimi roghi in modo diretto. Fortunatamente non c'è più il vento a complicare le operazioni e sicuramente il lavoro di martedì con l'elicottero e i Canadair ha dato i suoi frutti. Mezzi e vigili del fuoco ancora sul posto.

