Dopo l'alluvione torna la connessione a San Lorenzo: nuove tubazioni messe in profondità

A Cà di Lugo Tim ha iniziato a predisporre una nuova tubazione in accordo con l’impresa che sta gestendo il cantiere di ripristino dell’argine del fiume Santerno per conto dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e Sicurezza Territoriale. La tubazione viene posizionata a una profondità che non interferisce con i lavori in corso. All’interno della tubazione, da lunedì 3 luglio, verranno inseriti i cavi che permetteranno - salvo contrattempi - entro mercoledì 5, il ripristino della connessione rete e dati alla frazione di San Lorenzo.

Parallelamente prosegue il lavoro di Tim per il ripristino delle linee danneggiate dall’alluvione attraverso l’avvio di numerosi cantieri che porteranno alla risoluzione progressiva dei problemi. Tempistiche e lavori sono vagliate in un confronto costante e proficuo che l’azienda sta avendo attraverso incontri periodici con l’Amministrazione Comunale nella persona del vicesindaco Luigi Pezzi.