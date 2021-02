Dopo anni di abbandono al via la demolizione dell'edificio a Voltana

Lunedì mattina a Voltana sono iniziati i lavori per la demolizione dello stabile, da tempo abbandonato, in via Fiumazzo. "Dopo anni di lavoro, questi interventi rappresentano finalmente un primo passo verso la riqualificazione di un’area in pieno centro a Voltana che da troppo tempo era in questo stato - commenta il sindaco di Lugo Davide Ranalli - Un primo passo per restituire ai cittadini voltanesi un luogo rinnovato e sicuro, eliminando degrado e abbandono. Restituiamo al territorio e ai suoi cittadini un nuovo spazio recuperato".