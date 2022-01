Dopo aver sperimentato la tecnica del mosaico, Dean e Nala diventano soci onorari dell'associazione ravennate

Non passa inosservato il soggiorno di Dean e Nala a Ravenna, la curiosa coppia che gira il mondo in bici e che sui social ha conquistato con la pagina 1bike1world più di un milione di fans. Dean Nicholson, partito in bici dalla Scozia tre anni fa, e la sua fedele compagna, una gattina randagia incontrata per strada con la quale il giovane scozzese sta intraprendendo il suo viaggio in cerca di nuove rotte, si sono fermati a Ravenna e Dean si è entusiasmato alla vista dei mosaici antichi.

Lo scozzese, così, è stato invitato a provare l’antica tecnica del mosaico bizantino nello Studio di Arianna Gallo e Luca Barberini, mentre il Presidente dell’associazione Dis-Ordine Marcello Landi ha deciso di contattare la singolare coppia per consegnare loro la tessera di soci onorari. Al termine dell'esperienza, Dean ha mostrato con orgoglio il prezioso ritratto in mosaico della sua Nala e ha raccontato di come proseguirà il suo viaggio tra Russia, Giappone, Vietnam, Thailandia per poi raggiungere il Canada, gli Stati Uniti e il Sud America, prima del ritorno in Europa e, molto probabilmente, anche a Ravenna dove ha ricevuto una calorosissima accoglienza.