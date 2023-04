"Dopo di Noi": venerdì un incontro gratuito in città

Venerdì 28 aprile dalle 10 alle 12 a Ravenna, nella sala del centro RicreAzioni in via Carlo Sala 7, si terrà l’ultimo incontro gratuito del ciclo “Dopo e Durante di Noi”, organizzato da Solco Ravenna e La Pieve.

Il ciclo di incontri ha come obiettivo quello di informare le famiglie di persone con disabilità degli strumenti giuridici a disposizione sul tema del dopo di noi. In questo terzo e ultimo incontro, condotto sempre dall’avvocata Francesca Vitulo specializzata nella tutela delle persone con disabilità, si parlerà di “Quali strumenti per garantire la destinazione del patrimonio per la realizzazione del progetto personalizzato per il durante e dopo di noi?”.

Oltre agli incontri, Solco Ravenna e La Pieve hanno attivato anche uno sportello legale che offre una prima consulenza gratuita sul tema del dopo e durante di noi a tutte le persone interessate.

Per partecipare all’incontro del 28 aprile la cooperativa La Pieve mette a disposizione per chi lo richiede un servizio di navetta gratuito con partenza alle 9.30 da Piazza Duomo (prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 al numero 340 7027294).