Dopo due anni di lavori riapre le porte la scuola media di Lavezzola

Nel Comune di Conselice 974 alunni si preparano per il rientro a scuola dopo le vacanze estive, reso possibile grazie all’importante lavoro dell’Ufficio Tecnico, degli operai comunali e del personale scolastico che hanno pulito e ripristinato i plessi, utilizzati durante l’emergenza alluvione come centri di accoglienza.

A Lavezzola torna la normalità per i suoi 240 alunni: dopo due anni di lavori e di convivenza degli studenti nella sede della primaria, viene restituita la scuola secondaria di primo grado “Stoppani”. Il cantiere ha avuto una durata importante a causa della complessità e dell’estensione dei lavori, oltre che all’aumento dei costi delle materia prime, che però ha comportato interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento sismico, di eliminazione delle barriere architettoniche e di rifacimento della centrale termica, tinteggiature e finiture interne e esterne. Importante è stato il lavoro sulla palestra della scuola in cui si è provveduto alla realizzazione del cappotto esterno, all’installazione di nuovi infissi motorizzati, ad un nuovo impianto di riscaldamento e sono stati realizzati interventi propedeutici ad un utilizzo della palestra in orario extra-scolastico.

Un progetto che nel suo complesso ha visto investiti 1.224.000 euro. L'Inaugurazione è prevista venerdì 15 settembre alle ore 8.30, primo giorno di scuola, alla presenza di alunni, genitori, dell’Assessora regionale alla scuola, Paola Salomoni e alla nuova Dirigente scolastica, Giulia Pomanti, al Provveditore, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e alle Autorità locali. La nuova Dirigente scolastica è stata accolta nei giorni scorsi dalla Sindaca e dalla giunta per un momento di confronto e di conoscenza. È stata anche un'opportunità per ringraziare del lavoro fatto la Dirigente scolastica uscente Giovanna Castaldi.

"Siamo consapevoli di averci impiego più tempo del dovuto e di aver creato disagio a alunni, famiglie e operatori della scuola, ma i cantieri pubblici presentano a volte complessità e percorsi accidentati ed a ostacoli – ha dichiarato la sindaca di Conselice Paola Pula -. Nel nostro caso la congiuntura dell’aumento dei prezzi, della difficoltà di reperimento delle materie e la complessità dell’intervento con due ditte affidatarie ha reso ardua la realizzazione degli interventi riferiti a un quadro economico messo a bando prima del Covid, un tempo molto diverso, con altre condizioni. Per concludere i lavori l’Amministrazione ha investito altre risorse e siamo felici di poter consegnare alla comunità di Lavezzola un’altra scuola che punta sulla sostenibilità ambientale che offre spazi adeguati e laboratori per una didattica aderente ai tempi oltre ad una palestra per l’attività motoria scolastica e per le associazioni sportive. Un doveroso ringraziamento va all'Ufficio Tecnico del Comune, agli operai comunali e al personale scolastico per il lavoro svolto necessario all'apertura dei plessi scolastici. Alcuni di essi sono stati centri di accoglienza durante l’emergenza alluvione, è stato quindi necessario uno sforzo importante per la pulizia e i ripristini dovuti".