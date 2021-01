Dopo il focolaio la casa di riposo torna 'Covid free'

Dopo il risultato negativo di tutti i tamponi nasofaringei su operatori e ospiti, effettuati il 31 dicembre scorso, venerdì la casa residenza anziani Pallavicini-Baronio di Ravenna è stata dichiarata dall’Ausl “Covid-free” a partire da giovedì 7 gennaio. Questo implica, per la struttura colpita in novembre da un focolaio Covid, un ritorno alla piena operatività sotto la guida della nuova coordinatrice Innocenza Girone, entrata in servizio il primo gennaio dopo il pensionamento della coordinatrice Ilda Renzelli.

Già in dicembre erano rientrati dall’ospedale gli anziani che si erano ammalati e altri ne arriveranno nell’ambito della convenzione con l’Ausl. Per quel che riguarda il personale sanitario, sono stati assunti tre nuovi infermieri in organico e gli altri sono rientrati dalla malattia. Sono già riprese molte delle attività e le videochiamate con i parenti degli ospiti e, a breve, potrà riaprire anche il centro diurno, con tutte le precauzioni del caso.

"Questo momento è un nuovo punto di inizio. Una ripartenza nell’ottica di migliorarsi sempre di più per il benessere degli anziani - spiega la nuova coordinatrice Girone - La ripartenza sarà comunque in sicurezza e in ottemperanza di tutti i protocolli, per gli ospiti, per gli operatori e i parenti”.