Dopo l'alluvione gli psicologi scendono in campo e offrono sedute gratuite

Anche gli psicologi scendono in campo per l'emergenza alluvione. Le psicologhe del Centro Zeno di Conselice, come segno di vicinanza alla popolazione del paese e delle zone limitrofe colpita dai disagi provocati dal maltempo, hanno deciso di offrire uno spazio di ascolto psicologico gratuito ai cittadini e ai familiari che ne sentono la necessità. È possibile prenotare una seduta in presenza, online o telefonica al numero 3281164064 con le psicologhe Valentina Moscatiello e Lorena Rigoli.

