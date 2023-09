Dopo l'alluvione inaugura a Faenza un negozio di giocattoli: "Ripartiamo con una luce in più"

La nuova sede del negozio di giocattoli 'Kajoca' ha inaugurato ieri sera in centro a Faenza, al civico 3 di via Pistocchi, alla presenza del sindaco Massimo Isola. "Abbiamo deciso di guardare al futuro e alla bellezza delle nuove generazioni che oggi hanno bisogno di punti di riferimento saldi, di segnali positivi e di fiducia - racconta Catia Pancotti, titolare del negozio - Il progetto è nato dalla volontà di rinnovarsi ed evolvere e ha preso ancora più forza durante il momento difficile vissuto insieme di recente".

Catia offre un servizio di consulenza per ogni esperienza di gioco, per contribuire al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo di bambini e ragazzi, ma anche delle famiglie che li accompagnano. "Sempre più persone scelgono di riprendersi il tempo per sé e le interazioni analogiche che completano quelle digitali - dice ancora Catia - Io credo negli oggetti che portano valore aggiunto alle case, nelle aziende che producono con una visione sostenibile e nelle nuove esperienze di condivisione. La città, ferita dall'alluvione dello scorso maggio, è ripartita questo mese con una luce in più".