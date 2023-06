Dopo l'alluvione riaperto completamente il cimitero di Massa Lombarda

L’area monumentale del cimitero di Massa Lombarda è nuovamente fruibile e riaperta alla cittadinanza, grazie all’operazione di inghiaiatura dei passaggi pedonali. Il cimitero era stato pesantemente ricoperto da acqua, fango e limo a seguito della rottura arginale del Santerno.

L’intervento, condotto dalla struttura tecnico-operativa del Comune, dalla colonna mobile di Protezione Civile della Lombardia e da una ventina di volontari massesi è iniziato non appena il fango si è consolidato. Il lavoro è continuato alacremente sette giorni su sette con il fine di creare le migliori condizioni nel minor tempo possibile, per una completa riapertura anche della zona monumentale, dopo la parte di più recente costruzione resa fruibile in pochi giorni.

Il Sindaco Daniele Bassi commenta: “Abbiamo mantenuto l’impegno assunto, cioè rendere fruibile per intero il nostro cimitero, liberandolo dall'enorme quantità di acqua e fango che, occorre ricordarlo, è stata di portata inimmaginabile. Ringrazio la nostra struttura tecnica, la Protezione civile e i nostri concittadini che si sono resi disponibili immediatamente, per permettere a chiunque di poter far visita ai propri defunti. Anche questa si è rivelata una toccante pagina di impegno civico".