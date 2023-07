Dopo l'alluvione riaperto l'ufficio postale di Conselice

L’ufficio postale di Conselice, dopo i lavori interni di manutenzione e le verifiche sugli impianti elettrici, necessari dopo gli eventi alluvionali in Romagna, è tornato disponibile nella sua sede abituale di via Guido Buscaroli, accogliendo clientela e personale in totale sicurezza. Durante il periodo dell’intervento, l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari all’interno di un ufficio postale mobile nelle vicinanze della sede. L’ufficio postale di Conselice, dotato di ATM Postamat 24 ore su 24, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35.