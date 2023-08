Dopo l'alluvione riaprono le scuole a Sant'Agata sul Santerno

Dal 15 settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Sant'Agata sul Santerno potranno tornare sui banchi delle loro scuole di via Roma. Durante l'estate sono stati infatti completati tutti i lavori di ripristino necessari per ospitare il rientro delle classi. Inizialmente, resteranno nelle scuole anche gli uffici municipali, in attesa di essere trasferiti (sempre temporaneamente) nella sede del centro sociale Ca' de cuntaden.

Per quanto riguarda il nido «Il Girasole» e la scuola dell'infanzia «Azzaroli», i bambini dovranno attendere la fine di ottobre per poter tornare a Sant'Agata sul Santerno, mentre inizialmente continueranno a essere ospitati rispettivamente all'asilo nido «Il Bosco» di Fusignano (dal 4 settembre) e nel teatrino di Villa San Martino (dal 5 settembre). Entro fine ottobre sarà ripristinata la scuola materna «Azzaroli», che sarà adibita a ospitare sia i bambini della materna che quelli del nido, in attesa che vengano poi ultimati anche i lavori di ripristino del Girasole.

"Durante questi mesi abbiamo cercato di fare di tutto per accogliere nuovamente bambini e ragazzi nelle loro scuole con l'inizio del nuovo anno scolastico - ha sottolineato Lilia Borghi, assessora ai Servizi educativi -. Questo sforzo ci permette di tornare a ospitare nella loro sede gli alunni della primaria e della secondaria, e di avere un orizzonte certo per nido e materna. In particolare, l'attesa è più lunga per il nido siccome si tratta di un cantiere più impegnativo, sostenuto grazie alla donazione della fondazione Specchio dei tempi: è in corso la stesura della convenzione, i lavori inizieranno entro settembre e la fine è prevista per febbraio 2024".