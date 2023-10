Dopo l'inseguimento perquisito un garage: dentro chili di droga, contanti, orologi di lusso e una pistola

Ha provato a sfuggire a un controllo, ma alla fine è stato "incastrato". Nell’ambito dei servizi di controllo a contrasto dei traffici illeciti sul territorio ravennate, i finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (reparto con competenza operativa provinciale) hanno intimato l’alt a un furgone a Lido Adriano, senza che il conducente ottemperasse alle indicazioni dei militari.

Dal momento che l'uomo ha proseguito nella sua corsa lanciando un oggetto dal finestrino, le Fiamme Gialle hanno dato vita a un breve inseguimento, rinvenendo dapprima una dose di cocaina occultata sotto il sedile di guida e successivamente, con l’ausilio dell’unità cinofila, l’ulteriore sostanza stupefacente di cui l'uomo si era precedentemente disfatto.

Viste le circostanze, gli stessi finanzieri hanno dunque esteso le ricerche all’abitazione del cittadino ravennate, nonché a un garage nella sua disponibilità, anche se in assenza di regolare contratto d’affitto. Proprio in quest’ultimo luogo i militari hanno trovato un chilogrammo di cocaina, uno di hashish e, occultata in una valigetta, una pistola calibro 9, risultata oggetto di furto nel 2019 in un’abitazione a Ravenna. I militari hanno inoltre proceduto a sequestrare anche 3 orologi di lusso e 5.000 euro in contanti, tutto materiale rinvenuto durante le operazioni e ritenuto provento dell’attività delittuosa.

Al termine delle operazioni, il cittadino italiano è stato condotto in carcere dove è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia dal Giudice per le Indagini preliminari che, valutando il grave quadro indiziario e su richiesta del Pubblico Ministero, ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

L’operazione, oltre a confermare i massimi livelli di attenzione prestati dalle Fiamme Gialle nello specifico settore operativo, si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione poste in essere al fine di garantire maggior sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo e lungo le principali arterie di comunicazione stradale.