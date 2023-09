Dopo la scoperta della leucemia fece il giro del mondo in barca: al via il Memorial Piancastelli

Michele Piancastelli era un ravennate con la passione del mare, come tanti altri. Nel 2004 a soli 38 anni, durante un controllo sanitario che la sua azienda faceva fare ogni anno a tutti i dipendenti, gli diagnosticarono la leucemia. Da lì iniziò il suo viaggio, prima dentro e fuori dagli ospedali poi, una volta fermata la malattia, per mare.

Partì, nel luglio 2009, con “Altrove”, una bella barca in ferro di colore rosso con cui affrontò il giro del mondo: in 7 anni ne ha visto di mare, di approdi e di gente. Ha preso tempeste e bonacce e vento favorevole, ma certo ha vinto: ha dimostrato che la vita va vissuta seguendo i propri sogni. Tornato in Italia, Michele ha fatto l’istruttore per il TST Soldati, una istituzione nella nautica di Marina di Ravenna. Ma purtroppo il suo viaggio si è fermato il 5 dicembre 2022 a soli 56 anni.

Però i suoi amici - il TST Soldati prima di tutto, ma anche i soci di Assonautica Ravenna, i Fratelli della Costa Tavola di Bisanzio e tutti gli appassionati di mare e vela che lo hanno conosciuto - hanno imparato l’importante lezione di Michele e lo dimostrano organizzando il Memorial Piancastelli, quest’anno alla sua prima edizione. Un evento per la raccolta di fondi a beneficio Ail Ravenna, Associazione contro Leucemia, Linfoma, Mieloma, che vedrà in acqua tutti i cabinati a vela che vorranno esserci.

Due giorni di vela: sabato 16 la Veleggiata Altrove, lungo costa da Ravenna a Cattolica; domenica 17 la Regata del Cuore, passeggiata tra le boe a Marina di Ravenna. Ognuno può scegliere la prova che preferisce o magari entrambe, rientrando da Cattolica in tempo. Il motto è “Vince chi c’è”: infatti entrambi gli appuntamenti non prevedono classifiche o vincitori, perché l’obiettivo è testimoniare che non possiamo accettare che una malattia fermi la nostra passione di vivere.

Le iscrizioni per la Veleggiata Altrove si ricevono entro il sabato 16 mattina, presso il TST Soldati, e per la Regata del Cuore domenica 17 mattina presso il CVR. A Cattolica è prevista l’ospitalità del marina per le barche e una cena per gli equipaggi, come occasione per raccogliere fondi per Ail; a Ravenna le boe de “La Regata del Cuore” verranno posate tra Porto Corsini e Marina Romea.