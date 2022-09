Dopo la tragedia delle Marche il maltempo fa paura: Mirabilandia chiude al pubblico

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna, "gialla" per temporali e "arancione" per stato del mare nel Comune di Ravenna, e degli eventi atmosferici eccezionali verificatesi nella giornata di giovedì nelle Marche, in via cautelativa il parco divertimenti di Mirabilandia rimarrà chiuso sabato 17 settembre. Salvo diversa comunicazione, il parco sarà regolarmente aperto domenica 18 settembre.