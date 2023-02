Dopo la vittoria al Tar Ravenna Incoming torna a gestire il turismo della città

Dopo la vittoria nel ricorso al Tar contro l'assegnazione a un'altra cooperativa della gestione degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (Iat) di Ravenna, dal primo gennaio 2023 è operativo il nuovo Incarico - di durata triennale - attribuito dal Comune di Ravenna al consorzio Ravenna Incoming, per la gestione dei “servi turistici di base”: in pratica, per la gestione degli uffici informazioni del Comune, ovvero quello cittadino di piazza San Francesco, più sette altri uffici ubicati su altrettanti lidi del nostro Comune. Forte dell’esperienza costruitasi nello stesso ambito negli ultimi anni – per Ravenna Incoming è il terzo incarico consecutivo nell’arco del decennio – il consorzio si occuperà in particolare di informazione, accoglienza e raccolta statistiche delle presenze, come da richiesta del bando comunale.

“Oltre alle richieste di base, però, ci impegneremo sempre di più a proporre, anche altri servizi ai turisti e agli operatori del territorio – sottolinea la direttrice di Ravenna Incoming, Francesca Ferruzzi -. Ad esempio, tutto il lavoro fatto sui due portali (ravennaincoming.it e visitravenna.it, il nuovo brand per la comunicazione al pubblico) serve proprio per questo, con mille attività per viaggiatori e turisti che arrivano a Ravenna. Dovremo cercare di facilitare i servizi sul territorio: ad esempio, abbiamo inserito i servizi di navette su prenotazione per i crocieristi, nel 2022. Inoltre, fra i nostri compiti c’è tutta la parte di comunicazione esterna: workshop, fiere, educational per la promozione del territorio. Abbiamo in programma di organizzare due-tre educational per giornalisti specializzati già nel corso del 2023; per quanto riguarda le fiere, il lavoro è iniziato già a metà gennaio, quando siamo stati presenti ad una fiera sul termalismo a Parigi; nelle prossime settimane l’appuntamento principale è quello con la BIT di Milano (12-14 febbraio), dove torneremo dopo alcuni anni di assenza: andiamo a vedere cosa succede, il settore è in fermento. Su base annua, abbiamo intenzione di partecipare a una media di una trentina di fiere, fra Italia ed Europa. Infine, stiamo lavorando alla produzione di materiali promozionali nostri, come ad esempio quelli dedicati ai Viaggi del Gusto”.