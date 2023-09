Dopo le cure la tartaruga Finisterre tornerà a nuotare libera in mare

Nella mattinata di domenica 3 settembre si svolgerà un piccolo ma importante evento: la tartaruga chiamata Finisterre, che era in cura al Cestha - il Centro sperimentale per la tutela degli habitat di Marina di Ravenna - oggi curata e guarita, verrà liberata in mare.

Finisterre, una bella tartaruga di 45 chili, ha ricevuto per settimane le amorevoli cure degli operatori del Cestha. Domenica mattina verrà portata fino al bagnasciuga del bagno Finisterre dentro ad una vasca: le persone potranno vederla prima che venga caricata su un pattino della Cooperativa Spiagge Ravenna, e portata in mare aperto per riprendere la sua vita libera.