Dopo MasterChef Niccolò incontra i suoi fan e racconta l'esperienza in tv

Appuntamento imperdibile per i fan di MasterChef Italia: sabato 2 marzo alle 17, nel negozio Sky di Bologna presso il Centro Commerciale Shopville Gran Reno, il ravennate Niccolò Califano sarà protagonista di uno speciale "meet & greet", un incontro aperto al pubblico in cui incontrerà i suoi fan e parlerà della sua esperienza nello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

26 anni, neolaureato in Medicina con 110 e Lode, Niccolò si è classificato al quinto posto di questa stagione dopo un percorso – terminato nel corso della penultima serata dello show – che lo ha reso uno dei personaggi più amati dal pubblico: sempre determinato a dare il massimo nei suoi piatti e sempre con la battuta pronta, Niccolò ha conquistano i giudici dello show e gli spettatori da casa, fino a crearsi una vera attivissima fanbase sui social.

Nel corso dell'incontro, Niccolò avrà modo anche di raccontare il suo viaggio nella cucina di MasterChef Italia e i propri progetti, dopodiché sarà a disposizione per autografi e foto con il pubblico presente nello store.

L’incontro con Niccolò fa parte di un ciclo di appuntamenti che ha portato altri talent in alcuni dei negozi Sky presenti in Italia, permettendo al pubblico di conoscere e vivere più a fondo i contenuti disponibili per gli abbonati Sky, attraverso i propri protagonisti.