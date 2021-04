Doppio incendio a Brisighella: vegetazione in fiamme, intervengono i pompieri

Doppio incendio nella giornata di giovedì a Brisighella. Il primo è scoppiato intorno alle 11.40: 5 squadre dei Vigili del fuoco con 7 mezzi hanno fronteggiato un incendio di vegetazione che ha interessato circa 3 ettari di boscaglia. Le squadre sono intervenute da Faenza, Ravenna e Casola Valsenio. È intervenuto, inoltre, anche l'elicottero del nucleo di Bologna per aiutare nello spegnimento.

Sempre in località Brisighella, è poi divampato un secondo incendio tutt'ora in corso di spegnimento. Sul posto squadre di pompieri Faenza, Ravenna, Casola valsenio e Marradi per un totale di circa 18 uomini in campo. Non è ancora stata stimata l'area d'incendio.