Dorita ha smesso di soffrire, sua moglie raccoglie fondi per realizzare l'ultimo desiderio: "Sognava di tornare in Italia"

Una notizia che non avremmo mai voluto dare: Dorita Delle Donne ci ha lasciati. La 34enne, originaria di Castellammare di Stabia ma residente a Londra insieme alla neo-moglie, la 33enne ravennate Ester Sanna Ferraiolo, si è spenta ieri all'Hillingdon Hospital, dove era ricoverata da tempo a causa di un tumore molto aggressivo contro il quale la ragazza ha lottato per anni.

Di Dorita vi abbiamo raccontato più volte: come quando le due ragazze aprirono una raccolta fondi per poter pagare le cure costosissime di Dorita, o di quando la ragazza stilò una 'lista di desideri' da realizzare prima di morire. Tra questi c'era quello di sposarsi con la sua Ester, cosa avvenuta a novembre all'interno dell'ospedale londinese.

E oggi la moglie di Dorita torna a chiedere aiuto a tutti coloro che in questi anni sono stati vicini alla coppia di innamorate per esaudire gli ultimi desideri della 34enne scomparsa. Dorita sognava infatti che i suoi funerali avvenissero in Italia nella stessa chiesa dove si sono tenuti quelli del padre, a Gragnano, e di essere sepolta nel cimitero dove giace la cugina morta in tenera età a Castellammare di Stabia.

"Un dolore cosí speravo di non doverlo mai provare e non sarà facile la vita senza colei che rendeva ogni mio giorno migliore al mio fianco - scrive la ravennate - È giunta l’ora di realizzare gli ultimi desideri di Dorita. I costi cui andare incontro in questi giorni sono importanti e vi chiedo un ultimo aiuto. In aggiunta rimangono in capo a me obbligazioni, tra cui il pagamento per intero dell’affitto che dividevamo e che ora addebiteranno a me. Dorita lavorava nella ristorazione, che non fornisce assicurazioni vita, quindi non ho altro modo per sostenere le spese che incombono che poter contare un'ultima volta sul vostro aiuto.

Chiunque volesse fare anche solo una piccola donazione (l'obiettivo è di 35mila sterline) può farlo su Gofundme.com a questo indirizzo.