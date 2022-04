Il Covid strappa alla vita a soli 59 anni il dottor Giovanni Coan: "Medico paziente e scrupoloso"

Riolo Terme è in lutto per la morte del dottor Giovanni Coan, scomparso nei giorni scorsi a soli 59 anni a causa di alcune complicanze legate al Covid. Il dottore, già affetto da una patologia, prestava attività come medico di base alla Casa della Salute di Riolo Terme e a Castel Bolognese. Lascia la moglie Stefania e il fratello Paolo. Il funerale si svolgerà lunedì 4 aprile alle 15.30 partendo dall'obitorio di Castel Bolognese per la chiesa arcipretale di San Petronio. Dopo le esequie la salma sarà accompagnata all'area crematoria di Faenza.

Nei paesi in cui lavorava Coan regna grande incredulità, vista la giovane età del medico. "Una spiacevole notizia che trasmette grande tristezza nella comunità riolese - commenta il sindaco di Riolo Alfonso Nicolardi - Le sentite condoglianze, a nome di tutta Riolo Terme, alla famiglia colpita da questo lutto". Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sui social dai suoi pazienti: "Ti sento ancora come la persona professionale, buona, umana, sempre pronta al suggerimento ed al confronto che eri", è il messaggio di una di loro.

Coan aveva lavorato come medico anche da Solarolo, e dalla lista civica Solarolo per tutti hanno voluto ricordarlo: "Lo vogliamo ricordare, con riconoscenza, a tutti i solarolesi per come lo abbiamo conosciuto noi in questo breve lasso di tempo in cui ha fornito la sua preziosa opera al servizio della nostra comunità: un bravo e scrupoloso medico, paziente e sempre disponibile, dotato inoltre di quelle non comuni doti umane tanto apprezzate dai suoi assistiti, che ne hanno sempre contraddistinto il proprio operato. In questo momento di grande dolore, ai suoi familiari, ai quali ci stringiamo con affetto, giungano le nostre più sentite condoglianze".