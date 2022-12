Mantenne aperto a sue spese lo studio medico della piccola frazione: Fognano piange la dottoressa Lidia Bagnaresi

È un grande dispiacere per tutto il territorio brisighellese, e in particolare per la frazione di Fognano, la prematura scomparsa della dottoressa Lidia Bagnaresi, morta a 69 anni. Stimato medico di medicina generale, aveva svolto la propria professione dagli anni '80 con abnegazione e impegno, contribuendo in maniera concreta nell’assistenza dei propri pazienti sul territorio.

La dottoressa, infatti, si era molto spesa nella medicina di gruppo da quando era stata aperta la Casa della Salute del paese e più in particolare, dopo aver sostituito il dottor Giuliano Trerè a Fognano, aveva mantenuto aperto, a spese sue, lo studio medico (di proprietà privata e ora finanziato dall'amministrazione comunale) nella frazione brisighellese mantenendo l’incarico fino al 2022, anno del suo pensionamento dovuto a motivi di personali. La dottoressa ha esercitato la professione finché ha potuto, e come riferiscono i colleghi avrebbe desiderato continuare a seguire i propri pazienti per altri anni ancora. Purtroppo le circostanze non glielo hanno consentito.

Affranti, i colleghi che insieme a lei avevano condiviso parte del percorso professionale sul territorio ne hanno ricordato le indiscutibili qualità umane e professionali. “E’ un dispiacere assoluto - ha detto il dottor Paolo Viozzi -. E’ venuta meno una collega, un’amica con la quale abbiamo lavorato insieme per una vita. Era molto riflessiva, ma di una concretezza e di un’intelligenza straordinaria. Non diceva mai cose banali e per questo il confronto con lei era sempre costruttivo”.

Messaggi di cordoglio sono stati pubblicati anche dal Comune di Brisighella: “Gli abitanti di Fognano e Brisighella continueranno a ricordarla come una seria, attenta e brava professionista, un medico scrupoloso, con una forte dedizione al suo lavoro a favore dei suoi pazienti”.

Originaria di Castel Bolognese, Lidia Bagnaresi lascia un marito e due figli. Le esequie si svolgono venerdì pomeriggio con partenza alle 14.45 dall’obitorio di Castel Bolognese. Poi alle 15 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Petronio a Castel Bolognese. I familiari ringraziano quanti si uniranno nella preghiera.