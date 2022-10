Tutti con gli occhi rivolti al cielo: arriva l'eclissi parziale di sole

Sarà un pranzo emozionante quello del 25 ottobre, quando l’eclissi parziale di Sole sarà la protagonista assoluta del cielo. Il fenomeno sarà ben visibile in tutta Italia, proprio intorno all'ora di pranzo. Alla latitudine di Roma l'eclissi solare inizia alle 11:26 e termina alle 13:21 con una percentuale di diametro solare coperto del 27%. In Romagna il fenomeno sarà visibile probabilmente con qualche minuto di anticipo. A differenza delle eclissi di luna, visibili senza particolari difficoltà, gli esperti dell’Unione Astrofili Italiani (Uai) ricordano di non usare binocoli o telescopi senza opportuni filtri: il sole infatti può danneggiare in modo permanente la vista.