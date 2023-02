Doveva andare a scuola, ma è scomparsa: appello in tv per ritrovare una 14enne

E' arrivato alla trasmissione Rai 'Chi l'ha visto' l'appello della mamma di Asia, 14enne che il 3 febbraio scorso si è allontanata da casa senza farvi più ritorno. La ragazza, che vive a Massa Lombarda, avrebbe dovuto prendere il treno per Faenza dove si trova l'istituto scolastico che frequenta, l'Istituto tecnico Oriani. Ma la 14enne a scuola non è mai entrata, e da quel momento di lei non si è più saputo nulla.

Asia è alta un un metro e 60 circa, ha occhi castani e capelli neri, probabilmente indossava un piumino, leggins e scarpe da ginnastica, tutti di colore nero. Ha con sè uno zaino, sempre nero. La mamma, Olimpia, ha lanciato un appello al programma tv di Rai 3 dicendo che da un po' la figlia aveva conosciuto una compagnia e che spesso saltava la scuola allontanandosi verso Cesena, dove però sarebbe già stata cercata invano.