Doveva essere in carcere per furto ed evasione: arrestato

Tra il 2014 e il 2015 si è reso responsabile nelle province di Ravenna e Modena dei reati di furto ed evasione, venendo riconosciuto colpevole dai competenti tribunali che l’hanno giudicato colpevole, e per questo doveva scontare una pena complessiva di un anno e 6 mesi. Per questi motivi, essendo inoltre divenute esecutive le condanne, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - nel cui comprensorio è stata comminata la prima condanna - ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri di Quattro Castella, nel cui comune l’uomo vive, che l’hanno tratto in arresto conducendolo in carcere per l’espiazione della pena da scontare pari a 1 anno e 6 mesi.

A carico del 35 enne pendevano infatti due sentenze di condanne emesse rispettivamente una dal Tribunale di Ravenna - che l’ha condannato a 6 mesi di reclusione per un furto compiuto in concorso il 3 agosto 2015 a Faenza - e dal tribunale di Modena, che l’ha condannato per il reato di evasione commesso a Modena il 29 agosto 2014.

L'altra mattina il 35enne è stato raggiunto dai Carabinieri della stazione di Quattro Castella che, ricevuto il provvedimento restrittivo, vi hanno dato esecuzione conducendo l’uomo dapprima in caserma e, dopo le formalità di rito, nel carcere dove è stato condotto per l’espiazione della pena. (Adnkronos)