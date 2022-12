Doveva essere in carcere, trovata al confine con la Slovenia: arrestata di nuovo

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato una 33enne rumena destinataria di un provvedimento di carcerazione per pena definitiva. Nello specifico il personale del Commissariato di Duino ha controllato gli occupanti di un Volkswagen Transporter con targa francese sulla A4 in località Duino, direzione confine di Stato, e successivamente tratto in arresto una donna, condannata a un mese di reclusione dal Tribunale di Ravenna in quanto più volte inottemperante a un foglio di via obbligatorio da un comune del ravennate. La stessa è stata quindi condotta presso la casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.