Doveva scontare un anno di reclusione, ma andava in giro nel ravennate: arrestata

I carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato una donna di origine moldave in seguito a dei controlli. Sulla testa della donna pendeva infatti un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura de L’Aquila. Durante un controllo i militari hanno fermato la donna, che risiede in Abruzzo, ma si trovava nel ravennate, e sono risaliti alla sua condizione.

La donna è stata rintracciata dai militari nel territorio di San Pietro in Vincoli e per lei è scattato l’ordine di carcerazione emesso poiché doveva scontare un anno di reclusione per un furto commesso in passato.

Dopo le formalità di rito l’arrestata è stata condotta in carcere a Ravenna, dove si trova al momento.