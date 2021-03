Doveva scontare 4 anni in carcere per spaccio: 33enne finisce in carcere

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere dove dovrà scontare la complessiva pena detentiva

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne tunisino residente a Ravenna, con precedenti penali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Giovedì pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno rintracciato il 33enne, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione per cumulo pene emesso il 3 marzo scorso, dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Ravenna.

La Procura della Repubblica di Ravenna ha disposto la carcerazione poiché sono divenute esecutive, nei confronti dello stesso, le sentenze di condanna, emesse dal Tribunale di Ravenna, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso a Ravenna negli anni dal 2012 al 2017, per un cumulo di pene pari a 4 anni, 10 giorni di reclusione e 8200 euro di multa. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere dove dovrà scontare la complessiva pena detentiva.