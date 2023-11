Doveva scontare quasi 4 anni di carcere: ricercato scovato in un locale di Ravenna

Gli investigatori della Polizia di Stato hanno individuato e arrestato un 42enne albanese, senza fissa dimora, ricercato per una condanna a 3 anni, 9 mesi e 12 giorni di reclusione dovuta a un cumulo di pene definitive.

Da giorni infatti il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile aveva intuito che lo straniero avesse trovato un rifugio temporaneo nella riviera ravennate, dove vive la ex moglie del 42enne con tre figli. Lo stesso, infatti, nella tarda mattinata di oggi è stato rintracciato nei pressi di un esercizio pubblico. In tasca aveva documenti di identificazione del proprio paese riportanti diverse generalità, in seguito a un matrimonio convenuto con una cittadina rumena.

Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara rappresenta un cumulo di tre sentenze per vari reati inerenti la violazione della normativa sugli stupefacenti, possesso illegale di armi, falso ed evasione commessi dal 2002 al 2008 a Ravenna e nella provincia di Ferrara. Al termine degli atti di rito il catturato veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna.