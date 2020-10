Doveva scontare una pena di tre anni: finisce in carcere

La Polizia di Stato ha arrestato un 41enne di nazionalità nigeriana per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. Nel giugno del 2016, a Roma, l'uomo venne arrestato in flagranza di reato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni aggravate e danneggiamento aggravato. In seguito all’arresto è stato riconosciuto colpevole dei reati contestatigli e condannato alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento della multa di 4600 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Divenuta definitiva la condanna ed esperiti i ricorsi in Appello e in Cassazione, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Repubblica di Roma ha emesso il dispositivo di carcerazione nei confronti dell'uomo. Nella mattinata di mercoledì il 41enne è stato rintracciato in città dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna che, dopo le formalità di legge, lo hanno condotto in carcere per l’espiazione della pena.