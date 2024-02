Doveva stare in carcere per i reati di lesioni personali e violazione di domicilio: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio della provincia dal quale sono scaturite diverse denunce e un arresto.

In particolare i carabinieri di Godo hanno arrestato uno straniero sul quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, in quanto responsabile per lesioni personali e violazione di domicilio.