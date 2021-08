Dovevano sposarsi, ma morirono nella Strage di Bologna: Ravenna ricorda le sue vittime

Erano da poco passate le 10 del mattino quel 2 agosto 1980, quando un'esplosione trasformò in un attimo la stazione ferroviaria di Bologna in un inferno di sangue e terrore. 85 persone morte assassinate e altre 200 rimaste ferite. Insieme a loro tanti altri portano dolorose ferite nell'animo, ancora oggi. Fu una strage, nel senso più profondo del termine. Intere famiglie vennero sterminate, altre mutilate tragicamente. Sono passati 41 anni e, tra depistaggi e ombre, si cerca ancora la verità.

"Sono passati 41 anni dalla strage di Bologna, un tempo che purtroppo non ha alleviato il dolore dei parenti e degli amici delle vittime e non ha riempito quel vuoto di verità che l’associazione dei familiari non si stanca giustamente di pretendere venga colmato - commenta il sindaco Michele de Pascale - Ricordiamo oggi tutti gli 85 morti e siamo vicini alle loro famiglie, che aspettano risposte dal processo ai mandanti in corso alla Corte d’Assise di Bologna. Un pensiero particolare ai due nostri concittadini Antonella Ceci e Leo Luca Marino, ai quali proprio recentemente abbiamo dedicato un murale alla stazione di Classe".

Antonella Ceci aveva 19 anni nell'estate del 1980, aveva appena conseguito il diploma di perito chimico industriale con ottimi voti e aveva inviato il suo curriculum allo zuccherificio di Classe, ricevendo un’offerta di lavoro. Leo Luca Marino aveva 24 anni ed era arrivato a Ravenna dalla Sicilia, era un esperto carpentiere assunto dalla Cmc, di cui divenne socio. Si sarebbero sposati a breve e quel sabato erano a Bologna per accogliere le sorelle di lui, Angelina di 23 anni e Domenica di 26, che venivano a conoscere Antonella. Purtroppo quel matrimonio non avvenne mai: Antonella e Leo Luca persero la vita nella strage di Bologna.