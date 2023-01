Si realizza il sogno di Dovizioso, nuovo gestore del campo cross Monte Coralli: "Ho in mente un progetto ambizioso"

“Sono ‘stracontento’ di partire con questo progetto, anche se ho provato a vincere il mondiale in Motogp sono sempre stato appassionato di motocross, una passione che mi ha trasmesso mio padre e che non è mai tramontata”. Le prime dichiarazioni ufficiali di un emozionantissimo Andrea Dovizioso, nella veste di nuovo gestore del campo cross Park 04-Monte Coralli, fanno trapelare passione ed entusiasmo. L’ex pilota era presente lunedì sera al Cinema Sarti di Faenza in occasione della presentazione del docufilm ‘Motor Valley’ diretto dal giornalista Matteo Ferrari.

Sul palco, incalzato dal presentatore Boris Casadio, voce degli eventi motoristici più importanti che si svolgono in Romagna, Dovizioso si è lasciato andare a qualche considerazione, le prime in pubblico da quando ha dismesso i panni da pilota ed ha intrapreso, con le sue società, il percorso per l’affidamento ventennale della pista di Faenza: “E’ da tanto tempo che cerco un posto con le caratteristiche di Monte Coralli per creare un centro come vorrei io - ha detto Dovizioso, accolto all’ingresso del cinema poco prima tra gli applausi e le immancabili richieste di autografi -. Il motocross ce l’ho dentro da quando ero piccolo, quindi avendo Faenza così vicino ho preso contatti col sindaco”.

Ora il suo sogno si realizzando: “Sono contento, è tutto da creare ed è un progetto grande e complicato ma io ci credo, voglio creare la situazione giusta per fare divertire gli appassionati e per ospitare gare importanti, inoltre puntiamo a realizzare un punto di ritrovo”. Il crossodromo faentino, grazie all’accordo siglato da comune e federazione motociclistica diventerà un centro federale “e darà la possibilità agli appassionati e soprattutto ai ragazzi di conoscere meglio questo sport in una struttura adeguata. Ho in mente di realizzare un posto un po’ più ampio e con più strutture di una normale pista da motocross, sarà complicato realizzarla perchè il mio progetto è ambizioso ma c’è tanta passione”. L’opera, di 4 milioni di euro, sarà finanziata con apposito bando PNRR, e sono inoltre previste dall’amministrazione comunale migliorie nelle rete viaria di collegamento.

Nel salotto allestito sul palco insieme a Dovizioso, al regista del film e alla sceneggiatrice Miria Burani c’erano infatti anche il sindaco di Faenza Massimo Isola, e i rappresentanti delle eccellenze del motorsport ‘Made in Faenza’ tra cui il responsabile risorse umane del team di F1 Alpha Tauri Otello Valenti, Nadia Padovani Gresini in rappresentanza di Gresini Racing, l’amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola, e Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola (società che gestisce l’autodromo Enzo e Dino Ferrari), già patron dell’omonima scuderia di F1.

Proprio riguardo a qualche parola scambiata con Minardi poco prima di salire sul palco Andrea Dovizioso ha voluto precisare: “Bisogna sognare per fare cose importanti, sarà dura ma abbiamo davanti 20 anni insieme per cercare di creare qualcosa di bello”.

Alla presentazione era presente anche l’assessore al turismo della Regione Andrea Corsini: “Questo progetto di Andrea troverà nella Regione un supporto importante. Credo che gli eventi organizzati a Faenza troveranno certamente spazio nel calendario della Motor Valley. Monte Coralli sarà infatti uno dei campi cross più grandi d’Europa. Faenza quindi a pieno titolo è parte di questo sogno”.

“Con la Motor Valley abbiamo una sfida - ha infine spiegato il sindaco Isola -. Deve diventare un’opportunità in termini culturali e turistici, una suggestione di sviluppo del territorio, e sviluppo produttivo profondo. Dovizioso ha avuto coraggio e pazienza. Trasformare il campo cross in un ‘super campo cross’, sarà l’occasione per rafforzare ulteriormente il nostro territorio all’interno della Motor Valley”