Draghi: "Accelerare l'installazione dei rigassificatori anche a Ravenna". Bonaccini: "Siamo pronti anche sul parco eolico"

L'Emilia-Romagna dice "sì" a Mario Draghi. È il messaggio del governatore Stefano Bonaccini sulla crisi energetica, dopo le parole del presidente del Consiglio mercoledì mattina al Senato. "Il presidente Draghi ha sottolineato oggi l'importanza di realizzare i nuovi rigassificatori. A Ravenna, in Emilia-Romagna, siamo pronti: Regione, Comune, sindacati e imprese tutti uniti per realizzarlo - scrive Bonaccini sui social - Contemporaneamente vogliamo costruire un parco dell'eolico e del fotovoltaico fra i più grandi in Europa, sempre al largo delle acque ravennati. Progetto già pronto anche su questo. Perché - conclude il presidente dell'Emilia-Romagna - siamo la regione dei sì, in sicurezza e nel rispetto dell'ambiente. Che vuole fare la sua parte per garantire il fabbisogno energetico degli italiani e la tenuta del tessuto produttivo e investire a pieno sulle energie rinnovabili. Al servizio del paese".

Durante il suo discorso, Draghi ha detto che "l'Italia deve continuare a ridisegnare la sua politica energetica, come fatto in questi mesi. Il Vertice di questa settimana ad Algeri conferma la nostra assoluta determinazione a diversificare i fornitori, spingere in modo convinto sull'energia rinnovabile. Per farlo, c'è bisogno delle necessarie infrastrutture. Dobbiamo accelerare l'installazione dei rigassificatori, a Piombino e a Ravenna. Non è possibile affermare di volere la sicurezza energetica degli italiani e poi, allo stesso tempo, protestare contro queste infrastrutture. Si tratta di impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del nostro tessuto produttivo.In particolare, dobbiamo ultimare l'istallazione del rigassificatore di Piombino entro la prossima primavera. È una questione di sicurezza nazionale. Allo stesso tempo, dobbiamo portare avanti con la massima urgenza la transizione energetica verso fonti pulite. Entro il 2030 dobbiamo installare circa 70 GW di impianti di energia rinnovabile. La siccità e le ondate di calore anomalo che hanno investito l'Europa nelle ultime settimane ci ricordano l'urgenza di affrontare con serietà la crisi climatica nel suo complesso".